(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 PAPA CONTRO GPA:MARRAZZO (PARTITO GAY) MA A ELON MUSK GLIELO HA DETTO?

O SIAMO TORNATI ALLE INDULGENZE?

“Oggi il Papa ha dischiarato che la Gestazione per altri è un reato

universale, allora voremmo capire perchè ha dato udienza, lo scorso

anno, con tutti gli onori ad Elon Musk, che si è avvalso di tale

pratica, e non lo ha fatto arrestare per reato universale dalle sue

guardie vaticane? Forse siamo ritornati alle indulgenze per i ricchi