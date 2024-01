(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Ilva. Bonelli (AVS)-Gravame (EV): Governo Meloni ignora inquinamento

Taranto. Presenteremo interrogazione

“Neanche una parola sulla tutela dell’ambiente e della salute a Taranto

nelle parole dei ministri del governo Meloni: nelle dichiarazioni dei

membri del governo, non si fa cenno ai dati ambientali registrati dalle

centraline Arpa Puglia, né all’impatto sulla salute dei tarantini e degli

operai Ilva. Eppure risulta che sia aumentato negli ultimi anni. I dati

Arpa, elaborati da Omniscope, mostrano inequivocabilmente come

l’inquinamento atmosferico da PM10 e benzene, sostanze cancerogene secondo

lo IARC, sia in preoccupante aumento negli ultimi anni, specialmente nel

quartiere Tamburi, centralina di via Orsini, quella più vicina all’Ilva: il

benzene nel 2023 aumenta del 14,93% rispetto al 2022; e nel 2022 risulta

esserci un aumento del 15,35% rispetto al 2021; il PM10 (polveri sottili)

aumenta nel 2023 del 22,09% rispetto al 2022; nel 2022 era già aumentato

del 16,69% rispetto al 2021; il PM10 supera i limiti di legge (40 mcg/m3).

È inquietante che tali incrementi avvengano mentre gli impianti producono

al minimo, circa tre milioni di tonnellate annue. Con che coraggio, in sede

di Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore chiede di aumentare la

produzione con il riavvio dell’Altoforno 5 e delle batterie?”

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, insieme a Fulvia Gravame,

componente pugliese della Direzione Nazionale di Europa Verde.

“Il governo, – proseguono i due ecologisti, – si concentra su ulteriori

investimenti negli impianti ILVA, senza specificare per fare cosa e

trascurando l’attuazione dei principi costituzionali relativi all’ambiente

e alla salute. Riteniamo che si stiano sprecando risorse pubbliche per

mantenere la produzione a tutti i costi, piuttosto che investire in un

percorso che aiuti la provincia jonica a uscire dalla monocultura a

beneficio degli abitanti, dei dipendenti diretti e delle ditte esterne.

Inoltre, il mancato rispetto delle prescrizioni dell’AIA da parte di chi ha

gestito gli impianti dal 2018 rappresenta un serio problema: a queste

persone non può essere garantita una via di fuga dal governo a scapito dei

contribuenti italiani. In questi anni, per esempio, non è stata completata

la rimozione dell’amianto all’interno degli impianti pur essendo prevista

nell’AIA scaduta ad agosto 2023: è un fatto gravissimo che danneggia chi

lavora in Ilva. L’Italia ha recepito il principio comunitario ‘Chi inquina

paga’, eppure in Ilva non viene applicato, con lo Stato che finanzia

pesantemente questi impianti che generano debiti, malattia e morte. Quale

obiettivo persegue il governo aumentando la quota di proprietà? Intende

accettare l’aumento di produzione di acciaio con la stessa tecnologia

attuale come chiede appunto Acciaierie d’Italia nella richiesta di nuova

AIA? Per dare risposta a queste domande, sarà presentata un’interrogazione

parlamentare per chiedere la chiusura degli impianti Ilva e l’avvio di un

percorso unitario che identifichi settori alternativi di investimento a

beneficio della comunità locale. Questo è l’unico modo per tutelare insieme

ambiente, salute e lavoro, dando finalmente attuazione ai diritti

costituzionali dell’ambiente e della salute,” concludono Gravame e Bonelli.

