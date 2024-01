(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Giustizia. Bonelli (AVS): Dopo legge bavaglio, FdI attacca Corte dei Conti

“Dopo la legge bavaglio contro la stampa, arriva la legge contro la

magistratura contabile. La proposta Foti è una guerra dichiarata del

partito di Giorgia Meloni alla magistratura a 360 gradi. Oggi è il turno

della Corte dei Conti: dopo averle levato il controllo concomitante sui

progetti del PNRR, FdI vuole ridurre i poteri di controllo della Corte sul

danno erariale causato dagli amministratori. Un ‘tana libera tutti’

inaccettabile se pensiamo alle tante opere incompiute e agli incarichi e

assunzioni fatti fuori dalle norme che hanno comportato una perdita di

denaro pubblico, a volte per mala gestione e, in alcuni casi, anche per

interessi privati in atto d’ufficio. Ma hanno fatto i conti senza l’oste:

noi, come opposizione, ci opporremo con tutte le nostre forze a questo

attacco all’autonomia della Corte dei Conti”.

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

