COMUNICATO STAMPA – “Uniti per Pozzuoli” su episodi di microcriminalità avvenuti a Pozzuoli

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Gli ultimi episodi di microcriminalità avvenuti a Pozzuoli ci preoccupano.

Il gruppo di UNITI PER POZZUOLI, dopo ciò che è accaduto, non può evitare

dal ritenere importante un maggior presidio di forze dell’ordine sul

territorio. Chiediamo quindi al Prefetto, insieme a tutti gli organi

preposti, di intervenire in maniera decisa per garantire un rafforzamento

della presenza delle forze dell’ordine su tutto il territorio cittadino.

L’amministrazione che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare non

arretrerà nella lotta alla criminalità e nella difesa della legalità, a

tutti i livelli e in tutti i quartieri. É nostra intenzione garantire ogni

azione possibile per salvaguardare la sicurezza dei nostri concittadini.

Intanto chiediamo al sindaco di richiedere un comitato per l’ordine

pubblico al più presto.

*Domenico De Martino*

componente direttivo di Uniti per Pozzuoli

Pozzuoli, 08 gennaio 2024

