Comunicato stampa: Dopo il raduno dei migliori anagrammisti d’Italia arriva la classifica del concorso per autori alle prese con le frasi contenenti la parola ‘Rimini’

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 8 gennaio 2024

comunicato stampa

‘Torna a Rimini e … ti innamorerai’: dopo il raduno dei migliori anagrammisti d’Italia arriva la classifica del concorso per autori alle prese con le frasi contenenti la parola ‘Rimini’

Si sono dati appuntamento a dicembre per il loro raduno annuale che ha portato a Rimini i migliori anagrammisti da tutta Italia e ora arriva il verdetto della giuria che premia la miglior frase anagrammata contenente la parola Rimini.

A Rimini, infatti, la tre giorni del raduno organizzato da “101 anagrammi zen” prevedeva, oltre ai momenti di incontro e convivialità, anche un concorso nazionale aperto a tutti per la creazione di una frase anagrammata a piacere contenente la parola Rimini. E ora la giuria ha stilato la classifica dei migliori lavori presentati in un rimescolarsi di parole fatto di ironia, creatività, astuzia e tanta esperienza. Da “Torna a Rimini e —> ti innamorerai”, fino all’incredibile lavoro che si è classificato al primo posto che si presenta come un vero capolavoro di tecnica e talento da parte dell’autore (Il flautista) che ha proposto un anagramma in versi con la stessa struttura dell’originale (“Alla sera” di Ugo Foscolo). Il testo si compone di quattordici versi, tutti endecasillabi, raggruppati in due quartine e due terzine, per un totale di quattro strofe che anche l’anagramma ripropone.

Alla seconda edizione del concorso per autori del Convegno itinerante di 101 Anagrammi Zen sono pervenuti complessivamente 34 lavori da 20 autori diversi. La giuria composta da Altea, Dalota, FJC e JPP69 ha decretato gli anagrammi classificati.

Ecco i primi dieci anagrammi classificati:

1) Forse perché della fatal quiete

tu sei l’immago a me sì cara vieni

o Sera! E quando ti corteggian liete

le nubi estive e i zeffiri sereni,

e quando dal nevoso aere inquiete

tenebre e lunghe all’universo meni

sempre scendi invocata, e le secrete

vie del mio cor soavemente tieni.

Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme

che vanno al nulla eterno; e intanto fugge

questo reo tempo, e van con lui le torme

delle cure onde meco egli si strugge;

e mentre io guardo la tua pace, dorme

quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.—>

Su, per veder quei tanti anagrammisti,

belle, umili persone e di rispetto,

le due tre nuove e alcuni qua già visti,

mi reco in Rimini e con tanto affetto.

E v’è un concorso, è degno, da enigmisti:

non sol là ingegno emerge e cuore metto,

e quindi è quando leggo versi misti

che scelgo d’ Ugo Foscolo un sonetto.

Per “Alla sera” quelle rime austere,

che energiche là forman versi piani

e che alte e memorabili al vedere,

le troverete eteree, lemmi arcani.

Fu tenue, c’è e qua urge un sol dovere: