(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 SEGRETERIE NAZIONALI

COMUNICATO STAMPA

Acciaierie d’Italia. Fim Fiom Uilm: grave comportamento di Mittal,

ora Governo metta in sicurezza azienda e garantisca tutti i lavoratori

L’esito dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi, tra la delegazione del Governo e

i vertici di Invitalia e ArcelorMittal, conferma quello che Fim Fiom Uilm hanno

denunciato e per cui hanno mobilitato le lavoratrici e i lavoratori: la necessità

di un controllo pubblico e la mancanza di volontà del socio privato di voler

investire risorse sul futuro dell’ex Ilva.

L’indisponibilità di Mittal, manifestata oggi nell’incontro con il Governo, è

gravissima, soprattutto di fronte alla urgente situazione in cui versano oramai

i lavoratori e gli stabilimenti, e conferma la volontà di chiudere la storia della

siderurgia nel nostro Paese.

Nell’incontro di giovedì ci aspettiamo dal Governo una soluzione che metta in

sicurezza tutti i lavoratori, compreso quelli dell’indotto, e garantisca il controllo

pubblico, la salvaguardia occupazionale, la salute e la sicurezza, il

risanamento ambientale e il rilancio industriale.

Lo dichiarano i Segretari Generali di Fim-Cisl Roberto Benaglia, FiomCgil Michele De Palma e Uilm-Uil Rocco Palombella

Roma, 8 gennaio 2024