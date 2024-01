(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Caso Ferragni: Ronzulli (FI), mondo beneficienza va normato per evitare truffe

“Il mondo della beneficenza va normato per evitare truffe, perché beneficienza e vantaggio economico non possono mai andare insieme. Su un tema come questo è necessario che tutta la politica lavori insieme: quando questo accade, si fa prima e si fa meglio”. Così a “Cinque Minuti” di Bruno Vespa, su Rai Uno, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli ha commentato il caso di Chiara Ferragni. “Quando si fa beneficenza non lo si dovrebbe neanche dire, la si dovrebbe fare in silenzio. Purtroppo il mondo dei social ci porta a raccontare ogni cosa della nostra vita, anche quella che dovrebbe restare privata”, ha concluso.