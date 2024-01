(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:

12 posti con la Caritas di Faenza per giovani 18/28 anni

il bando scade il 15 febbraio

Il 22 dicembre 2023 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato

un bando per la selezione di 52.236 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/. Il bando è rivolto

ai giovani italiani e stranieri in età compresa tra i 18 ed i 28 anni (compiuti).

La Caritas diocesana di Faenza-Modigliana è presente nel bando con 4 progetti per un totale di

12 posti! Tutti i progetti proposti dalla Caritas hanno una durata di 12 mesi. Prevedono un impegno di 25

ore alla settimana oppure di 1.145 ore nel corso dell’anno, su 5 giorni alla settimana ed è previsto un

assegno mensile di € 507,30. I progetti prevedono anche un percorso di tutoraggio negli ultimi tre mesi di

servizio, con l’obiettivo di accompagnare i giovani nell’elaborazione dell’esperienza e nella certificazione

delle competenze acquisite, per incrementarne la spendibilità nel mondo del lavoro. L’avvio in servizio dei

giovani selezionati avverrà probabilmente il 28 maggio 2024.

I progetti sono consultabili sul sito: http://www.caritasfaenza.it.

I nostri progetti

“GIOVANI ON-LIFE – FAENZA E RAVENNA”: 3 posti presso l’Ufficio Educazione alla Mondialità in

via d’Azzo Ubaldini 13 a Faenza

Il progetto interviene nei contesti scolastici ed educativi, a favore di adolescenti e ragazzi. I volontari in

servizio civile sono coinvolti nella realizzazione di percorsi e laboratori formativi, per favorire un

miglioramento delle relazioni e sperimentare azioni solidaristiche. Le capacità umane di confrontarsi all’altro

sono le basi sulle quali si costruisce una comunità di cittadini attivi, attenti alle persone e all’ambiente che li

circonda, e in questo processo i giovani sono protagonisti in prima persona, non relegati al ruolo di meri

spettatori. 1 posto è destinato a giovani con difficoltà economiche (Isee inferiore o pari a 15.000 euro).

“RELAZIONI SOLIDALI – RAVENNA E FAENZA”: 3 posti presso il Centro di Ascolto diocesano, in

via d’Azzo Ubaldini 7 a Faenza.

I volontari in servizio civile sono coinvolti nell’operato del Centro di ascolto diocesano, a cui si rivolgono

individui e famiglie che versano in condizione di povertà ed emarginazione. Fondamentali sono i servizi di

ascolto e prima accoglienza (come la distribuzione di beni alimentari e di vestiario, la mensa, il servizio

docce, etc.). Si intende anche potenziare le azioni di orientamento e accompagnamento, per favorire

l’inclusione sociale dell’utenza. 1 posto è destinato a giovani con bassa scolarizzazione (titolo di studio non

superiore al diploma di scuola secondaria inferiore).

“LONTANI VICINI – FAENZA”: 2 posti presso la struttura dell’A.M.I. a Fognano (Brisighella), in v.

Brenti 35, e 2 posti presso la segreteria dell’A.M.I. a Faenza, in v. Minardi 6.

L’obiettivo del progetto è aumentare gli strumenti e le occasioni di inclusione offerti sia ai migranti accolti

sia alla popolazione locale, per creare una comunità più accogliente e multiculturale. I volontari in servizio

civile sono coinvolti nell’accoglienza di donne e dei loro figli, richiedenti asilo perché in fuga dalla guerra,

presso la sede di Fognano. La comunità locale viene a sua volta coinvolta in azioni di sensibilizzazione,