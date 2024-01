(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Acca Larentia, Ruotolo (Pd): attendiamo condanna di Meloni e chiediamo supporto a nostre pdl in Parlamento per arginare deriva fascista

“Conforta l’indignazione che stanno suscitando le immagini della celebrazione di Acca Larentia: manca però all’appello, fra le voci, quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ci auguriamo voglia prendere le distanze da una vergogna simile.

Ma oltre l’indignazione è possibile fare un passo in più per arginare ogni deriva fascista, almeno nei simboli e nelle espressioni più esplicite: il Pd ha presentato, insieme all’Anpi, due proposte di legge per dire Basta a strade ed edifici intitolati a esponenti «del partito o dell’ideologia fascista». E per dire basta anche alla propaganda «fondata sull’esaltazione dei metodi eversivi dell’ordinamento democratico propri dell’ideologia fascista o nazifascista».

La Germania, che ha arrestato i due italiani che all’Oktoberfest hanno fatto il saluto romano, oggi sembra aver fatto i conti con il passato molto meglio di noi.

Sarebbe utile allora che l’indignazione si arricchisse anche di questi due strumenti concreti, unendo le forze in Parlamento per approvare queste proposte di legge”.

Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Memoria nella segreteria PD.