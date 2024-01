(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 *Acca Larentia, Barbera (PRC): “Fratelli d’Italia, come il lupo di

Cappuccetto Rosso”*

“Fratelli d’Italia è un po’ come il famoso lupo della favola di

cappuccetto rosso. Si traveste da nonnina e si sdraia nel letto per

carpire la buona fede di Cappuccetto Rosso, ma poi all’improvviso è

costretto a svelarsi per quello che realmente è. Pertanto, non c’è da

meravigliarsi che tale partito, nonostante abbia cercato in questi anni di

accreditarsi all’opinione pubblica nazionale e internazionale come una

forza che si è affrancata dalle sue radici politiche, sveli ogni tanto la

sua vera natura. Lo abbiamo già visto con i discorsi sulla sostituzione

etnica, con le aberranti dichiarazioni su via Rasella, con la

rivendicazione dei cimeli fascisti da parte di alcuni suoi esponenti, con

le crudeli e vergognose politiche sui migranti e tanto altro. Da questo