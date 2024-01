(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 Tricolore: Pucciarelli (Lega), simbolo che tramanda valori Paese

Roma, 7 gen. – “Nel 227esimo anniversario della bandiera, celebriamo il Tricolore per ciò che rappresenta: un simbolo della storia italiana, che ci identifica come un unico popolo e tramanda i valori del nostro Paese da oltre due secoli. Oggi è un’occasione per rendere onore alla memoria di chi ha combattuto per difendere la propria terra e la propria gente, spinto da quell’amore e quell’orgoglio che possiamo e dobbiamo ricordare con fierezza”.

Lo afferma la senatrice Stefania Pucciarelli della Lega, capogruppo in commissione Esteri-Difesa a Palazzo Madama.

__________

Ufficio stampa Lega Senato