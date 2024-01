(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 Tricolore: Mahmoud (Pd), è simbolo di unità, no a uso strumentale per dividere

“Ho preso parte stamattina alla Cerimonia del 227° anniversario del Primo Tricolore. Se sei di Reggio Emilia sai che in coda alle festività natalizie il centro storico si veste a festa per accogliere autorità civili, militari e religiose per offrire un tributo al vessillo nazionale che trova proprio qui i propri natali quando il 7 gennaio del 1797 inizió la storia della bandiera d’Italia con la sua prima adozione come bandiera nazionale da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana.

La nostra bandiera ci deve far riflettere sui valori di unità, democratici e antifascisti, ci deve portare a trovare ispirazione nelle generazioni che l’hanno difesa, spesso a costo della loro vita, per permettere a noi di vivere a pieno la libertà e l’uguaglianza.

A differenza di chi ne fa un uso strumentale per dividere, per ergere muri in difesa di nazionalismi e identità, noi dobbiamo recuperare la sua funzione di unità nazionale e di elemento distintivo nel più ampio contesto euro peo”. Lo dichiara Marwa Mahmoud, della segreteria nazionale Pd.

Roma, 7 gennaio 2024