(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 *«Report» e «Il Fatto»/Sgarbi: «Accuse fantasiose e ridicole: non è

giornalismo d’inchiesta, ma aggressione politica. Saranno nuovamente

denunciati»*

ROMA – Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha dato mandato ai

suoi legali di presentare una ulteriore denuncia contro «Report e «Il

Fatto» per le *«fantasiose e ridicole accuse che non si misurano sull’opera

d’arte, esposta a Lucca e vista da migliaia di persone, ma su fotografie e

riproduzioni commissionate per la clinica “Regina Elena” e per la

comunicazione della mostra. *

*L’opera esposta a Lucca – *spiega Sgarbi* – non ha niente a che fare con

quella rubata e proviene da una villa del viterbese dov’era documentata dal

1649»*

Il Sottosegretario aggiunge: *«Quella di “Report” e “Il Fatto” non è una

inchiesta giornalistica, ma una chiara aggressione politica. Saranno

denunciati penalmente p**er le bugie, le ricostruzioni fasulle e la

continua diffamazione, oltre a essere citati per il risarcimento dei danni»*

Conclude Sgarbi: *«Per quale ragione una trasmissione del servizio

pubblico, quale dovrebbe essere “Report” (e non lo è, visto che ormai

sembra dedita a delegittimare esponenti del Governo e della maggioranza

politica che lo sostiene) pagata dai cittadini, deve fare da spalla e

supporto a “Il Fatto”, giornale fazioso, inattendibile, popolato da

giornalisti rancorosi e frustrati, che fa propaganda per i 5 Stelle?»*

*l’Ufficio Stampa *

*(Nino Ippolito)*