(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 MEDIA. DE PRIAMO (FDI): SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO A DIPENDENTI AGENZIA DIRE

“Domattina sarò presente al sit in dei dipendenti della società Dire in sostegno alla loro iniziativa a difesa del posto di lavoro. In questi anni ho apprezzato la professionalità di questi lavoratori e non ritengo giusto che debbano pagare per le responsabilità della proprietà. Sarò quindi presente domani anche per individuare strade percorribili a loro sostegno”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

