Fwd: Nella Luce Divina

*Nella Luce Divina*

“*Nella Luce Divina*” è un *libro liturgico* di fondamentale importanza per

la Chiesa Ortodossa Italiana, offrendo un prezioso compendio di *Testi

Liturgici* e il *Codice Canonico*.

Quest’opera è una guida completa per i fedeli e i membri del clero,

fornendo una raccolta accurata delle Divine Liturgie celebrate all’interno

della Chiesa Ortodossa Italiana.

Il libro, edito dalle Edizioni Francescane* Le Vie della Cristianità*

vedi:* https://www.ordinefrancescano.it/shop/?post_type=product&s=&product_cat=spiritualita-ortodossa

*

è acquistabile su* Amazon* al prezzo di *€ 50 + spese di spedizione*, ma

poiché la nostra Chiesa è interessata alla *divulgazione** dei Riti e della

spiritualità ortodossa*, in via del tutto eccezionale, avendo effettuato

apposita convenzione con la casa Editrice Francescana, a coloro che

effettueranno una *DONAZIONE *alla Chiesa Ortodossa Italiana –Conto

Contributo

Editoria Religiosa* e manderanno copia del bonifico, indirizzo e telefono

(per il corriere), non pagheranno le spese di spedizione ed inoltre

riceveranno altri due libri:

Il libro “*Calendario Ortodosso 2024*” curato dall’Arcivescovo

Metropolita* Filippo

Ortenzi* è un’opera significativa che offre una guida dettagliata agli

eventi liturgici e alle festività della Chiesa Ortodossa Italiana per

l’anno 2024. Con la sua profonda conoscenza della tradizione e della

spiritualità ortodossa, l’Arcivescovo Metropolita *Filippo Ortenzi* presenta

un calendario accurato e informativo, arricchito da riflessioni spirituali

e approfondimenti liturgici.

*PARLIAMO ORTODOSSO*: Un cammino nella Teologia e Tradizione Ortodossa

Attraverso le pagine di “PARLIAMO ORTODOSSO”: Faremo insieme un cammino

nella Teologia e Tradizione Ortodossa, unisciti a un viaggio avvincente

alla scoperta della ricchezza della teologia e della tradizione ortodossa.

Con questa donazione, ci aiuterai a diffondere la saggezza millenaria della

Chiesa Ortodossa, aprendo le porte dell’esperienza spirituale e aprendo

nuove prospettive di comprensione della fede.

Qualora uno di questi Libri fosse esaurito oppure per volontà del donatore

può essere sostituito con il libro : * Le Preghiere del Mattino e della

Sera Ortodosse* dove sono riportate le preghiere che il tipico Cristiano

Ortodosso recita giornalmente. In questo libro abbiamo messo insieme tutte

le preghiere del mattino e della Sera così come proposte dalla Chiesa. Il

libro viene pubblicato per favorire la cultura Ortodossa in Italia poco

conosciuta. In Italia esisto moltissime Chiese Ortodosse che hanno

centinaia di fedeli Italiani, ma tante volte i loro libri sono scritti in

Rumeno, Russo, Bulgaro oppure in Greco. L’idea di questi libri in Italiano

nasce per favorire questi fedeli della Chiesa Ortodossa nella Preghiera

comune nella propria Chiesa.

Oltremodo TV – La Vera Storia dei Magi



Il nostro Metropolita Filippo I è stato intervistato dall’emittente

Oltremodo TV sulla storia dei Magi, sacerdoti astrologi seguaci di

un’antica religione monoteista (il mazdeismo) che attendeva un Soccorritore

nato da una vergine, come predetto dal profeta Zoroastro nell’Avesta

Benedizione delle Case

Il 6 gennaio, giorno della *Teofania* del Signore, dove la Chiesa Ortodossa

Italiana fa memoria di due avvenimenti: l’*adorazione dei Magi* a Betlemme

e il *Battesimo di Gesù* sul Giordano, nelle Parrocchie e Missioni della

Chiesa Ortodossa Italiana si è effettuato il rituale delle* Grande

Santificazione delle Acque*. E’ usanza nel mondo ortodosso che a gennaio

si inizi ad effettuare le benedizioni delle Case dei fedeli. Coloro che

desiderassero la *benedizione della propria abitazione o famiglia* scrivano

diacono territorialmente più vicino. Potete consultare anche voi sul sito

la presenza territoriale delle nostre strutture:

*https://www.chiesa-ortodossa.com/le-sedi/

*

