FI: domani conferenza con Tajani su nuovi ingressi e punto su stagione congressuale

(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 Lunedì 8 gennaio alle ore 11.30 presso la sede di Forza Italia a Roma in

nazionale del partito, Antonio Tajani. Sarà l’occasione per presentare

altri nuovi ingressi in Forza Italia, illustrare alcune importanti

iniziative che si terranno nei prossimi mesi e per fare anche il punto

sulla stagione congressuale, a cominciare dal congresso nazionale del 23 e

24 febbraio. Per partecipare alla conferenza stampa, si prega di mandare

le richieste di accredito all’indirizzo di posta elettronica stampa

@forzaitalia.it, complete di dati anagrafici, numero di documento e

specifica attrezzatura, entro e non oltre le ore 10:30 di domani.

—-

Ufficio Stampa Forza Italia

00186 Roma

