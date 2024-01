(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 ACCA LARENTIA, BARBERA (PRC): “RAMPELLI MISTIFICA LA STORIA DEGLI ANNI 70”

“Le parole di Fabio Rampelli sui social per ricordare quanto accaduto in

e al senso di rivalsa di cui ancora oggi si nutrono certi dirigenti di

Fratelli d’Italia. Parole che, peraltro, mistificano la realtà di quegli

anni. Rampelli dimentica che i neofascisti in quegli anni furono parte

integrante del sistema di cui oggi parla. Rappresentarono il braccio

violento utilizzato da quei poteri occulti, ben annidati anche nello Stato

e guidati dai circoli atlantici, che operavano nell’ombra, per una svolta

autoritaria nel Paese. Manovalanza che fu utilizzata non solo per

diffondere terrore con le stragi di Stato, ma anche nelle piazze per

contrastare, con la violenza e anche con l’assassinio politico, quei

movimenti e quei partiti che lottavano per difendere i diritti sociali e la

democrazia in Italia. Eventi che innescarono e alimentarono quella spirale

di violenza che caratterizzò quegli anni.

Noi non dimentichiamo e continueremo a contrastare con forza sia il

tentativo di revisionare la memoria storica del Paese, sia lo

stravolgimento della nostra Costituzione che ancora oggi, non a caso,

viene perseguito dalle destre”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera,

membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.