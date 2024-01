RADICALI ITALIANI: BENE LA REVOCA, ASPETTIAMO IL SINDACO IN PIAZZA IL 20

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 Radicali Italiani accoglie con favore la scelta del Sindaco di Modena di

valutare, assieme alla Giunta, la revoca della concessione della sala

civica all’Associazione Culturale Russia Emilia-Romagna. Apprezziamo il

gesto del Sindaco. Ora occorre il coraggio e la determinazione di andare

fino in fondo con la decisione di revocare la concessione di uno spazio

pubblico a soggetti che promuovono l’agenda e la propaganda del Cremlino.

Aspettiamo inoltre il sindaco Muzzarelli in piazza con noi il 20 gennaio

per ribadire l’impegno costante che devono promuovere le istituzioni

italiane a tutela della democrazia, della libertà e di una pace giusta

nell’Ucraina brutalmente invasa dalla Russia. Ci auguriamo che la

propaganda putiniana non trovi spazio in altri luoghi. Invitiamo gli altri

amministratori a cancellare ogni manifestazione di propaganda putiniana.

Non c’è spazio per confusione e ambiguità.

Saremo in piazza il 20 per ribadire con forza che esiste solo una scelta:

quella di lottare per la resistenza del popolo ucraino.

*Comunicazione Radicali Italiani*

Firma – radicali.it