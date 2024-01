(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 PIERSANTI MATTARELLA, RUSSO (FDI): NEL SUO NOME LOTTA A MAFIA NON CONOSCERA’ SOSTE

“Il 44mo anniversario dell’uccisione di Piersanti Mattarella ci deve indurre sempre di più a far sì che la lotta alla mafia non conosca soste. Oggi, rispetto al passato, il crimine organizzato ha cambiato volto ma la sostanza del suo agire è rimasta immutata. L’esecutivo Meloni, in questo anno di governo, ha saputo dimostrare con atti concreti, vedi il dl Caivano, cosa significhi saper affrontare la piaga della mafia e l’esempio e il sacrificio di Piersanti Mattarella ci devono indurre a non abbassare mai la guardia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della Commissione antimafia.

