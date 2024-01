Ortona 6 e 7 gennaio 2023, apertura straordinaria della Chiesa di S. Caterina d’Alessandria.

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 Oggi e domani dalle ore 17.30 alle 19.30 sarà possibile visitare

gratuitamente la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria in corso Garibaldi

in prossimità del Teatro Francesco Paolo Tosti, grazie all’impegno dei soci

dell’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI) sezione di Ortona.

La chiesa durante le festività ha ospitato la mostra della Battaglia di

Ortona a fumetti realizzata dall’architetto e socio dell’UCAI di Ortona,

Saverio Di Tullio, profondo conoscitore della storia locale e che nel 1999

ha progettato il monumento “Il prezzo della pace” in piazza già Plebiscito

ora piazza degli eroi canadesi, che si compone di una statua di bronzo

realizzata dall’artista di Ottawa Robert Surette e di un basamento costituito

da un blocco monolitico di travertino costruito con le macerie di case

ortonesi distrutte dalla furia della guerra.

La chiesa di S. Caterina d’Alessandria in stile barocco, attualmente è nota

anche come cappella musicale San Tommaso Apostolo, fu costruita nel 1327.

La chiesa custodisce tanti tesori tra cui, l’affresco del Cristo crocifisso

che nel 1566, quando era ancora allocato nell’oratorio adiacente, grondò

sangue dal costato, raccolto in ampolle, ed evitò la distruzione del

convento da parte dei turchi che invasero Ortona.

Caterina d’Alessandria (Alessandria d’Egitto, 280-290 – Alessandria d’Egitto,

305 circa) è venerata come santa, vergine e martire dalla Chiesa cattolica,

da quella ortodossa e, in generale, da tutte le Chiese cristiane. La

ricorrenza della santa è il 25 novembre, che ne recente passato è diventata

anche Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le

donne.

Per saperne di più invitiamo i cittadini, turisti e curiosi a visitare la

chiesa di S. Caterina d’Alessandria.