(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 Nevi (FI), “Onoriamo memoria Piersanti Mattarella, esempio di vita dedicata a lotta alla mafia”

“Oggi ricorre il 44° anniversario della morte di Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980 dalla mafia. Onoriamo la memoria di un uomo simbolo di coraggio, abnegazione ed integrità nella lotta alla criminalità organizzata. Un simbolo più vivo che mai per noi e per le generazioni future che ci ricorda quanto è stato fatto nella lotta alla mafia e quanto ancora c’è da fare, senza abbassare mai la guardia, avendo come faro sempre la legalità e la giustizia”. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

