(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 Medicina, Matera (FdI): ‘Impegno per superamento test’

“Lo scorso dicembre è stato avviato l’esame in Senato del ddl Bucalo, del quale sono cofirmatario, per superare finalmente i test per l’accesso alla facoltà di medicina e chirurgia”. Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica. “Il Ddl elaborato dalla collega Bucalo è frutto del lavoro del dipartimento Università di FdI e mira a sostituire la selezione attuale che spesso è stata demotivante per gli studenti, con una valutazione del profitto degli studenti che avranno sostenuto e superato gli esami del primo semestre. Una scelta molto più giusta ed equa – continua Matera – che consentirà di garantire pari opportunità per tutti e di giudicare realmente la preparazione e il merito. Il ministro Bernini, che ringrazio sempre per la grande capacità di ascolto, è molto attenta su questo tema e sono certo che agirà conseguentemente a quanto chiederà il Parlamento”, conclude Matera.

