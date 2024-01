(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 *Epifania: Rojc (Pd), auspico sarà accolto Messale in friulano*

“La Messa dello Spadone conferma che la preghiera non è un atto solitario

ma anche l’espressione di una comunità di credenti che si riconoscono nelle

loro radici storiche e nella particolare evoluzione dell’appartenenza alla

Chiesa di Roma. Dunque legittimamente i friulani chiedono di professare la

loro fede nella lingua madre ed è doloroso che ancora non sia stato accolto

il largo appello all’adozione del Messale in marilenghe. Auspico che lo

spirito della Chiesa universale illumini il dialogo tra le comunità

pastorali del Friuli e il consesso dei vescovi italiani, statuendo la

dignità del friulano al pari delle altre minoranze linguistiche”. La

senatrice Tatjana Rojc (Pd), ha formulato questo auspicio oggi a Cividale

(Udine), dove ha partecipato alla tradizionale e suggestiva “Messa dello

Spadone”, che si celebra il giorno dell’Epifania nel Duomo cittadino.