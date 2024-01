(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 *AGGIORNAMENTO AGENZIE ORE 15.00*

*MAFIA*

Piersanti Mattarella: BARELLI, simbolo non scalfito lotta mafia (ANSA) – ROMA, 06 GEN – “Oggi onoriamo la memoria di Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio 1980 dalla mafia. Ha pagato la sua lotta alla criminalità con la vita, ma il suo sacrificio ha contribuito a dare forza e determinazione al Paese per ricercare, sempre, in ogni cosa, la legalità e la giustizia. Il ricordo della sua azione politica è un monito a non abbassare mai la guardia di fronte a ogni manifestazione di violenza, a qualsiasi livello si manifesti”. Lo dichiara in una nota Paolo BARELLI, presidente dei deputati di Forza Italia. (ANSA).

Mafia: Nevi (FI), onoriamo memoria Piersanti Mattarella Milano, 6 gen. (LaPresse) – “Oggi ricorre il 44esimo anniversario della morte di Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980 dalla maFIa. Onoriamo la memoria di un uomo simbolo di coraggio, abnegazione ed integrità nella lotta alla criminalità organizzata. Un simbolo più vivo che mai per noi e per le generazioni future che ci ricorda quanto è stato fatto nella lotta alla maFIa e quanto ancora c’è da fare, senza abbassare mai la guardia, avendo come faro sempre la legalità e la giustizia”. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e portavoce nazionale del partito azzurro.

*ALIMENTARE*

Food: FI resenta pdl su ‘Doggy bag’ contro lo spreco alimentare = (AGI) – Roma, 6 gen. – Mercoledi’ 10 gennaio, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, alle ore 14.30, Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale Dipartimento Pesca e Acquacoltura del partito azzurro, con il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, presenta la proposta di legge dal titolo ‘Obbligatorieta’ della doggy bag’, insieme ai Circoli per l’Ambiente e della Cultura Rurale. “L’obiettivo della proposta di legge – spiega il deputato azzurro – e’ quello di contribuire a contrastare lo spreco alimentare, uno degli obiettivi FIssati nell’Agenda Onu 2030. In Italia, secondo i dati della Fondazione Bdfn, ognuno di noi spreca 65 kg di cibo pro-capite l’anno, per comportamenti sbagliati nel consumo, in casa e al ristorante”. “La pratica della ‘Doggy Bag’ e’ in uso da tempo negli Usa, in Europa e’ obbligatoria gia’ in Francia e Spagna. Introdurla anche in Italia sarebbe non solo un atto di buon senso che aiuterebbe a contrastare lo spreco alimentare ma avrebbe anche una FInalita’ sociale e solidale e questo e’ l’obiettivo della mia proposta di legge”, conclude. (AGI)

*REGIONALI*

Sardegna: Cappellacci (FI), certo che leader faranno scelte sagge Milano, 6 gen. (LaPresse) – “Sulla scelta del candidato alla guida della Sardegna l’ultima parola spetta al tavolo nazionale e sono certo che saranno prese decisioni sagge, nell’interesse della nostra isola”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna. “Come sempre – prosegue Cappellacci – ci sarà la massima attenzione all’unità della coalizione che vede i soci fondatori del centrodestra e sono sicuro che ci sarà un proFIcuo confronto con il territorio per valorizzare le sensibilità ed contributo di tutte le forze civiche e sardiste in campo. Anche in queste ore Forza Italia sta dando il suo contributo di equilibrio, di idee e di proposte programmatiche, mettendo al centro un unico interesse: i sardi”

Regionali: Lupi (Nm), centrodestra unito per scegliere candidati autorevoli Milano, 6 gen. (LaPresse) – “La forza del centrodestra sta nella sua compattezza e nel buon governo. Noi moderati sta lavorando perché la maggioranza sia sempre più unita e per scegliere i migliori candidati, sia valorizzando le esperienze positive di governo, sia individuando tutti insieme figure autorevoli, come già accaduto in Sicilia e Molise, puntando sul buon governo”. Lo dichiara il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.

*INCIDENTE CATANZARO*

INCIDENTI: SCONTRO IN PROVINCIA DI CATANZARO, 4 MORTI** = Roma, 6 gen. (Adnkronos) – E’ di quattro morti il bilancio di un incidente in provincia di Catanzaro. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti e che vede coinvolti due veicoli, si è verificato sulla strada statale 106 all’altezza del km 171, in località Calalunga-Pietragrande. Il traffico è deviato allo svincolo di Pietragrande (km 171,600). Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine. (Asc/Adnkronos)

*CODACONS*

Consumi: Codacons, bene legge allo studio su paletti beneficenza dopo caso Ferragni. Serve blocco iniziative degli influencer promosse su social (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 06 gen – Il Codacons approva con favore la legge “anti-Ferragni”” allo studio del governo per fissare limiti e paletti alle iniziative di beneficenza, garantire trasparenza ai cittadini che donano i propri soldi e separare in modo efficace la solidarietà da attività commerciali a scopo di lucro. Lo afferma l’associazione, commentando le indiscrezioni circa le nuove norme allo studio dell’esecutivo a seguito del pandoro-gate. Affinché però le disposizioni siano davvero efficaci, sostiene il Codacons, occorre «bloccare del tutto le iniziative pubbliche di beneficenza degli influencer avviate e promosse attraverso i social network perché queste, in modo diretto o indiretto, portano a tali soggetti e ai marchi a loro legati indubbi vantaggi economici incompatibili con le finalità della solidarietà e con i fini delle norme allo studio del governo».

*RUSSIA*

RUSSIA: CAPOREDATTRICE KUBAN TROVATA MORTA, SAREBBE STATA AVVELENATA = Mosca, 6 gen. (Adnkronos) – E’ stata trovata senza vita nella sua abitazione Zoya Konovalova, caporedattrice della redazione Internet dell’emittente televisiva e radiofonica statale russa ‘Kuban’. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa Tass Diana Gorban, presidente della sezione regionale di Krasnodar dell’Unione dei giornalisti russi. Konovalova aveva 48 anni e sarebbe stata avvelenata, secondo quanto riferisce su Telegram l’emittente Kuban. Il sito di informazione indipendente Yugopolis ricorda che Konovalova aveva un figlio e una figlia di 15 anni. Ha lavorato come corrispondente e presentatrice per “Vesti.Kuban”, ha diretto la redazione di notizie di “First Radio”, la direzione della trasmissione di informazioni “Kuban 24” e il portale di notizie “Yuga.ru”. E’ stata caporedattrice di ”Living Kuban” e direttrice della redazione online di ”Russia.Kuban”. (Brt/Adnkronos)

*SARDEGNA*

Cagliari: Cappellacci (FI), personale ospedale Brotzu al collasso Cagliari, 6 gen. (LaPresse) – “La situazione del personale dell’ospedale ‘Brotzu’ è al collasso. Occorrono interventi straordinari e drastici per restituire al presidio cagliaritano quel carattere di eccellenza che lo caratterizzava in passato. Occorre un cambio di rotta perché l’attuale situazione non può essere più accettata e consentita”. Così il presidente della commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Ugo Cappellacci. “Dietro ogni camice – prosegue Cappellacci- ci sono persone che durante l’emergenza COVID hanno salvato numerose vite mettendo a repentaglio la propria. La carenza di personale, l’insostenibilità dei turni e le retribuzioni inique non solo mortificano la professionalità degli operatori sanitari ma rischiano di incidere sulla qualità dei servizi, garantita solo dal grande spirito di servizio delle donne e degli uomini che ogni giorno sono in prima linea. Così si è passato dall’eccellenza all’emergenza: una situazione che deve essere affrontata subito senza attendere un solo minuto né rimandare a tempi migliori. La pandemia ci ha insegnato una volta per tutte quanto dal diritto alla salute dipendano tutti gli altri. Una buona sanità è possibile – ha concluso Cappellacci – e per realizzarla occorre ricominciare proprio da chi è quotidianamente impegnato sul campo”.

