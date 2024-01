Smog, Iervolino: “Roma soffoca, la transizione energetica utile per liberare le grandi città”

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 “Lo diciamo da tempo: la transizione energetica, anche nel nostro Paese,

non è più rinviabile. Quando lo facciamo notare c’è sempre qualche

personaggio che sottolinea come il nostro Paese produca appena l’1% della

CO2eq dell’intero Pianeta. Vero, però chi è contro la lotta ai cambiamenti

climatici dimentica che la transizione dalle fonti fossili a quelle pulite

libererebbe le nostre città dallo smog ovvero dalle polveri sottili. E’ di

queste ore l’allarme lanciato da Roma Capitale: restate a casa! L’OMS ogni

anno redige un rapporto per conteggiare i morti per inquinamento e la

Commissione europea (quasi) ogni mese ammonisce l’Italia per le tante città

e zone che superano i limiti di PM2.5 e PM10 consentiti. Soprattutto per

questo l’Italia deve accelerare la sua transizione energetica, per farlo

bisogna ridare la competenza esclusiva allo Stato, come dice la nostra

proposta di legge di iniziativa popolare (radicali.it/firma)”

Lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali

italiani

