(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 *SANITA’, DELMONTE E CATELLANI (LEGA): “DA RUFFINI INTERVENTO POLEMICO E

STRUMENTALE. NOI IN PRIMA LINEA PER TROVARE SOLUZIONI CONCRETE PER I

CITTADINI DELLA MONTAGNA”*

BOLOGNA, 5 GEN – “Un intervento polemico, fine a se stesso, che denota una

polemica che non appartiene alla Lega. Non abbiamo tempo per le

dichiarazioni sterili, siamo abituati a trovare soluzioni, lavorando a

testa bassa nel tempo. E di tempo ne serve quando si arriva ad amministrare

un territorio dopo 5 anni di gestione deleteria della cosa pubblica”. Così

i consiglieri regionali della Lega Gabriele Delmonte e Maura Catellani

replicano alle parole del Coordinatore Pd Appennino Reggiano Paolo Ruffini

che ha denunciato il perdurare della carenza di medici al Ventasso dopo

l’incontro di Cervarezza del 15 dicembre con i sindaci dell’Unione e la

dirigenza Ausl.

“Il signor Ruffini era presente la sera dell’incontro con la direttrice

Marchesi. Incontro in cui i sindaci della montagna, assieme alla direzione

sanitaria territoriale e alla direzione Ausl, si sono accordati davanti

alla popolazione per ritrovare una soluzione su Busana condivisa, con un

ritorno di un presidio sanitario territoriale. Altresì immaginiamo che

Ruffini sappia bene che il partito che rappresenta è stato al Governo del

Paese negli ultimi 12 anni e che, attualmente, amministra la Regione. Com’è

quindi possibile che la Regione Emilia-Romagna, governata dal Pd, vanti a

livello nazionale il primato per la maggiore garanzia sanitaria per i

propri cittadini e il coordinatore dem della montagna, che pesa un terzo

della provincia di Reggio Emilia, chieda al sindaco del Ventasso di

difendere e tutelare i propri cittadini che, a suo dire, non hanno

assistenza sanitaria? Se c’è bisogno di difendere i cittadini della

montagna dalle decisioni della Regione delle due l’una: o l’Emilia-Romagna

non è l’eccellenza sanitaria che la sinistra ha sempre vantato oppure

tratta i cittadini in modo diverso a secondo dove risiedono” hanno

attaccato i leghisti, sottolineando l’inesattezza delle dichiarazioni di

Ruffini: “E’ tra l’altro male informato perché per quanto riguarda

l’attenzione alla sanità territoriale e, nello specifico, riguardo al

medico di base a Ligonghio, questa figura è assente dal 2021, dalla morte

del dottor Olmi, e da allora non era mai stato fatto nulla per risolvere la

situazione. Dall’avvento dell’amministrazione Ferretti è stato vagliato un

accordo con gli enti del territorio per andare incontro alle richieste che

facevano i tre medici rimasti sul territorio di Ventasso per favorire una

turnazione quantomai necessaria a servire anche il territorio di Ligonchio”.

Inesattezze che tornano anche nelle accuse mosse al sindaco Ferretti in

merito alla delibera votata in CTSS provinciale lo scorso giugno: ”Al

contrario di quanto affermato da Ruffini, questa non prevedeva la chiusura

del presidio di guardia medica di Busana. I sindaci hanno infatti votato

per una riorganizzazione provinciale generale che ha previsto di mantenere,

tra le altre cose, l’auto medica e il pronto soccorso h24 a Castelnovo

Monti. Le ulteriori decisioni, pensiamo a Busana e Villa Minozzo, sono

state rimandate a una successiva conferenza di distretto. Conferenza mai

avvenuta. E l’Ausl ha ammesso l’errore impegnandosi appunto a far la sua

parte” hanno proseguito i leghisti.

“Sui tagli alla sanità da parte del Governo nazionale, invece, invitiamo

Ruffini a leggere i dati: ha una bella faccia tosta a lamentare lo scarso

impegno della Lega nel trovare fondi per la sanità quando l’intero Servizio

Sanitario Nazionale ha subito un taglio lineare di 37 miliardi stabiliti

dai governi di centro sinistra. Oggi, con il centrodestra alla guida del

Paese, assistiamo finalmente a un’inversione di rotta con un incremento di

3 miliardi per il rinnovo dei contratti” hanno concluso Delmonte e

Catellani.

—————————————————–

Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

—————————————————–