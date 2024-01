(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 *RESIDENZE PER ANZIANI E DISABILI, MARCHETTI (LEGA): “LE RETTE AUMENTANO

NONOSTANTE RESTINO IN CASSA LE RISORSE DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA:

INAMMISSIBILE LA LINEA DELLA REGIONE”*

BOLOGNA, 5 GEN – “Com’è possibile che la Regione, tra aumenti di

stanziamenti al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e risorse che

annualmente restano in cassa non riesca a contenere le rette delle

residenze per anziani? Abbiamo sempre detto che il sistema di utilizzo del

Fondo è troppo ingessato. Oggi tutti i nodi vengono al pettine”. Così il

consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Sanità

Daniele Marchetti commenta i rincari delle rette a carico di anziani e

disabili ricoverati nelle case protette per le persone non autosufficienti.

“Dal primo gennaio il costo del servizio è aumentato di 4,10 euro al

giorno, che si traduce in un rincaro mensile di 123 euro. A fine 2024 le

famiglie, quindi, spenderanno 1.500 euro in più. Una decisione

inammissibile, che rischia di mettere in ginocchio le famiglie di anziani e

disabili in un momento storico in cui l’inflazione corre mentre gli

stipendi restano fermi. Ma, soprattutto, si tratta di una scelta che ha

dell’assurdo e che dimostra la scarsa capacità dell’amministrazione

Bonaccini di utilizzare al meglio le risorse” ha attaccato il leghista che,

già negli scorsi mesi, aveva sollevato il problema.

“Dal monitoraggio sul Fondo Regionale Non Autosufficienza è emerso che ben

35 milioni di euro sono rimasti nelle casse dei distretti socio-sanitari.

Per questo, in occasione dell’ultima variazione di bilancio, a fine 2023,

avevo chiesto alla maggioranza di valutare una modifica del sistema vista

la decisione di incrementare ulteriormente il Fondo di 18 milioni. A cosa

servono risorse che restano incagliate nelle maglie della burocrazia quando

ai cittadini, invece, vengono richiesti ulteriori sforzi?” ha proseguito

l’esponente del Carroccio.

“E’ necessario evitare rincari sulle famiglie di questi assistiti,

utilizzando quelle risorse che magari, annualmente, non vengono spese.

Abbiamo sempre detto che il sistema di utilizzo del Fondo Regionale Non

Autosufficienza è troppo ingessato. Qualcuno oggi se ne accorgerà?” ha

concluso Marchetti.

—————————————————–

Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

—————————————————–