(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 PRIVATIZZAZIONI. CATTANEO (FI): FORZA ITALIA LE HA SOLLECITATE, SONO BUON AFFARE PER I PRIVATI

“Avere realtà economiche che rappresentano dei veri e propri campioni nazionali credo sia un dovere per ogni Paese. E’ giusto quindi che l’Italia ne abbia un numero consistente e continui ad averne il controllo. Una linea che è emersa in maniera chiara anche nell’intervento della presidente Meloni in conferenza stampa. Puntiamo al taglio della spesa pubblica, a non mettere nuove tasse e a nuove privatizzazioni. Un tema, è bene ricordarlo, che come Forza Italia siamo stati i primi a sollecitare. D’altronde, quando abbiamo privatizzato quote di Eni ed Enel, nonostante le redini siano rimaste nelle mani dello Stato, si è trattato comunque di un buon affare anche per i privati che hanno comprato le azioni di quelle aziende. Quando si fa un grande lavoro, e il centrodestra, contrariamente a quello che ha sempre fatto la sinistra con la logica dello spoil system, ha saputo riconoscerlo e ha confermato quei manager che avevano ben operato, si viene sempre premiati dal mercato”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, Alessandro Cattaneo, intervenendo a Sky Economia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma