(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 Pozzolo. Bonelli (AVS): silenzio Piantedosi e Nordio preoccupante, governo

a servizio di equilibri maggioranza

“Il silenzio dei Ministri Piantedosi e Nordio riguardo alla vicenda che

coinvolge il deputato Pozzolo è estremamente preoccupante. Questo

atteggiamento conferma, ancora una volta, un’attenzione maggiormente

rivolta agli equilibri politici della maggioranza di governo piuttosto che

alla trasparenza a tutela delle istituzioni”.

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo

Bonelli, che prosegue:

“Il Ministro Nordio deve dare spiegazioni riguardo alla presenza degli

agenti della polizia penitenziaria alla festa di Capodanno del

sottosegretario Delmastro. È necessario chiarire perché non sia stata

avviata un’indagine ministeriale, considerando le informazioni riportate da

diverse fonti giornalistiche che indicano la presenza di agenti della

polizia penitenziaria che avrebbero sparato in una festa dove c’erano anche

bambini.

Questa vicenda, estremamente seria, coinvolge direttamente i Ministri

Nordio e Piantedosi in quanto vi sono implicati un sottosegretario alla

giustizia, con deleghe al DAP, agenti della Polizia penitenziaria e i loro

parenti, tra i quali figura la vittima, nonché agenti di scorta del

medesimo sottosegretario e un deputato che invece di collaborare con le

forze dell’ordine ha invocato l’immunità parlamentare”, conclude.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75