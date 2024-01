(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 EX ILVA. CATTANEO (FI): NON SI PUO’ ESCLUDERE INTERVENTO STATO, MA SAREBBE EXTREMA RATIO

“La questione Ilva è particolarmente delicata. L’Italia non può fare a meno dell’industria dell’acciaio e se vogliamo fare una seria politica industriale e tutelare la sopravvivenza dell’azienda non possiamo escludere un intervento dello Stato. Certo, si tratterebbe dell’extrema ratio, ma non possiamo permetterci di perdere una delle industrie dell’acciaio più importanti in Europa e nel mondo”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, Alessandro Cattaneo, intervenendo a Sky Economia.

