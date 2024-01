(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Riforme. Bonelli (AVS): Falso che non modifichi poteri PdR, con premier

‘fortissimo’ sua figura più debole

“È falso che la riforma costituzionale del premierato non modifichi i

poteri del Presidente della Repubblica come affermato dalla Premier Meloni.

In primo luogo, con la modifica dell’articolo 92 della Costituzione, il

capo dello Stato non avrà più il potere di ‘nominare’ il capo del governo,

come previsto ora. Il presidente della Repubblica si limiterà a ‘conferire’

al presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il governo. Il

potere di nomina rimarrà invece per i singoli ministri ma sarebbe un atto

praticamente dovuto perché sarebbero in realtà scelti dallo stesso

presidente del Consiglio. Un altro esempio di riduzione dei poteri del

presidente della Repubblica è riscontrabile nella nomina dei ministri: Se

rendiamo ‘fortissimo’ il capo del governo, è evidente che il presidente

della Repubblica non può dirgli di no in sede di scelta”.

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in merito alle dichiarazione

della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa

di oggi.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75