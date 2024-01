(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Pozzolo: Ruotolo (PD), sospensione non chiude vicenda, Meloni non è altra cosa rispetto a sua classe dirigente

“Ma davvero La presidente Meloni pensa che la sospensione da Fratelli d’Italia del deputato pistolero Emanuele Pozzolo, indagato per lesioni colpose, possa chiudere la vicenda del capodanno di Biella? Davvero il sottosegretario Delmastro può sostenere la sua estraneità rispetto al compagno di brindisi? Davvero il presidente La Russa, il ministro Lollobrigida, i Donzelli vari, il sottosegretario Fazzolari, il viceministro Galeazzo Bignami, sono altra cosa rispetto al deputato odiatore sui social, apologeta di Mussolini, pistolero? La destra destra italiana ha un problema gigantesco dentro il suo mondo, pieno di riferimenti al Ventennio, alla Fiamma che arde nel simbolo, al non voler pronunciare la parola antifascismo. Questa destra deve ancora fare i conti con il suo passato e noi dobbiamo costruire le condizioni per l’alternativa democratica al populismo e al sovranismo. La leader di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non è altra cosa rispetto a questa classe dirigente che lei stessa ha plasmato in Fratelli d’Italia”. Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria Nazionale del Partito democratico.