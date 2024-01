(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Migranti: Battilocchio, prossima settimana approvazione Piano Mattei

“La prossima settimana, con la ripresa dei lavori parlamentari approveremo in maniera definitiva il Piano Mattei, che rappresenta una cornice generale per una risposta finalmente strategia e sistemica al tema delle migrazioni”. Così Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito azzurro, che attualmente si trova in visita alla base militare italiana di supporto “Amedeo Guillet” della Repubblica di Gibuti, intervenendo in collegamento a Rainews24.

“Abbiamo chiesto all’Unione Europea – ha proseguito – una maggiore condivisione di responsabilità, di solidarietà e di oneri. Questo passa attraverso dei piani complessivi con i paesi di origine. Dobbiamo difendere le nostre frontiere, contrastare l’immigrazione clandestina, fare accordi con i paesi di transito e affrontare poi la problematica in maniera sistemica e strutturale attraverso interventi di cooperazione che consentano al nostro Paese di aiutare con percorsi di crescita e sviluppo e al tempo stesso di difendere delle posizioni geostrategiche in Africa. Il piano Mattei va in questa direzione, l’Italia chiederà all’Europa di stare al passo con questa scelta”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma