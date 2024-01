(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 *Gramsci, Barbera (PRC): “Bene la targa commemorativa, no alla

retorica della riconciliazione nazionale”*

“Il ministro Sangiuliano fa bene ad attivarsi per l’apposizione di una

targa commemorativa dedicata ad Antonio Gramsci alla Casa di cura Quisisana

a Roma, luogo in cui trovò la morte, dopo una lunga malattia e in regime di

libertà condizionata. D’altronde Gramsci, oltre ad essere stato il leader

del partito comunista italiano, rappresenta anche uno dei più importanti

pensatori del Novecento. Quello che fa invece orrore è il tentativo di una

parte della destra nostalgica, quella che ha ancora il coraggio di definire

Almirante come un padre della Patria, di arruolare anche Gramsci nella

loro battaglia politico culturale. L’obiettivo è quello di sostituire le

radici antifasciste della nostra Repubblica, per costruire una nuova

narrazione mistificatoria e tossica, nella quale, con la scusa della

pacificazione nazionale, si tenta di legittimare gli eredi politici del

fascismo storico, messi sullo stesso piano di chi ha combattuto per la

libertà e la democrazia. Una mera e grossolana operazione di revisionismo

storico tendente a modificare la memoria collettiva del nostro Paese e a

sovvertire i valori su cui si fonda la nostra Repubblica. Ci opponiamo a

tale operazione mistificatoria che il responsabile nazionale Cultura e

Innovazione di FdI, Federico Mollicone, definisce come costruzione di un

immaginario collettivo realmente comunitario. Noi non dimentichiamo che

Gramsci fu incarcerato per le sue idee e portato alla morte proprio dal

fascismo che segnò le pagine più buie della storia del Paese”. E’ quanto

dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.

