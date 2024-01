COMUNICATO STAMPA | Welfare aziendale: il Veneto leader in Italia

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

In Italia solo il 24% delle PMI investe in sostegni “di alto livello”

Welfare aziendale: il Veneto si conferma

leader in Italia grazie alle sue PMI

L’esempio di Agenzia Omnia: asili nido, master all’estero per i figli, vacanze,

check up sanitari per tutta la famiglia tra i servizi “spesati” per i dipendenti

Tempo libero, ricreazione, assistenza sanitaria, educazione, fondi di previdenza. Gli ambiti di

intervento previsti dai benefit inseriti nel Decreto Aiuti Quater approvato dal Governo per il

2023 sono molteplici e dimostrano quanto il Welfare Aziendale costituisca il futuro per il sistema

imprenditoriale del Paese. Stando ai dati offerti dal Welfare Index PMI Report, oltre il 66%

delle PMI italiane ha adottato, nel corso dell’anno, almeno un’iniziativa di welfare esterna ai

Contratti collettivi di lavoro (CCNL) mentre il 34% ha adottato iniziative in applicazione ai Contratti

nazionali. Nel dettaglio, le iniziative sono state rivolte principalmente alla “formazione

professionale specialistica avanzata” (34,7%), alla “partecipazione a convegni o giornate di

studio” (18,4%), al “sostegno alla spese per i tragitti casa/lavoro” (12,7%) e per l’erogazione “dei

buoni pasto” (12,3%). Poco, o quasi nulla, è stato destinato dalle PMI italiane al sostegno alla

cultura dei figli dei dipendenti, allo sviluppo del capitale umano, alla conciliazione vita/lavoro. Il

Veneto, sempre secondo i dati del Report promosso da Generali, con una percentuale del

25,5% contro la media nazionale del 24,7% è la regione italiana più performante sul versante del

welfare aziendale “di livello alto”, ossia con un’incidenza di valore sulle necessità esterne alla

quotidianità operativa del lavoro di tutti i giorni. Un esempio virtuoso di welfare aziendale di

“livello alto” è quello di Agenzia Omnia, storica società di pratiche auto di Padova, che,

proprio sul finire del 2023, ha ampliato il proprio pacchetto di welfare per tutti i dipendenti

integrandolo con incentivi per asili nido, master universitari all’estero per i figli dei dipendenti,

sussidi per le vacanze estive, check up sanitari rivolti a tutti i membri della famiglia. Grazie alla

consulenza di Patrimonio Assicurato, società che aiuta gli imprenditori ad accrescere il valore

aziendale grazie all’utilizzo di ISO 31000 (certificazione sulla gestione del rischio), il piano

integrato di welfare è stato ideato da Synotius, società specializzata nella realizzazione di

piani integrati di welfare aziendale, in collaborazione con Riccardo Zanon, consulente legale per

Agenzia Omnia: «Per studiare un piano su misura di Agenzia Omnia –spiega Riccardo Zanon–

abbiamo cercato di intercettare prima di tutto le esigenze dei lavoratori anche al di fuori del