Comunicato stampa – Presentata la prima edizione di ‘In viaggio con i Re Magi’: 400 figuranti, 4 cori, 25 musicisti da 10 nazionalità sotto la stessa stella per la parata itinerante internazionale che si svolgerà il 6 gennaio

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 4 gennaio 2024

comunicato stampa

IN VIAGGIO CON I RE MAGI

6 gennaio – 2024

Centro Storico di Rimini

dalle ore 17.00 alle ore 19.30

Parata musicale itinerante internazionale

[Immagine che contiene testo, Carattere, cerchio, Elementi grafici Descrizione generata automaticamente]

Un evento che coinvolge tutta la città e che è molto atteso da tutta la comunità. Sta per prendere il via la prima edizione di “In viaggio con i Re Magi”, una parata itinerante che per la prima volta riprende, estende e rilancia una tradizione cittadina nata 18 anni fa grazie all’associazione Ponte dei Miracoli.