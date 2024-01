(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Balneari: Gasparri-Bergamini, bene Meloni, doveroso confrontarsi con Ue

“Bene ha fatto il presidente del Consiglio Meloni in materia di concessioni a ricordare la chiusura di decine di migliaia di bancarelle del commercio su aree pubbliche e il monitoraggio delle coste italiane. Due circostanze dalle quali si ricava la disponibilità di ampie opportunità per chi volesse avviare nuove iniziative in questi due settori. C’è spazio, quindi non c’è un problema di saturazione, che farebbe scattare i principi della direttiva Bolkestein. Doveroso confrontarsi con gli organismi europei e dibattere in parlamento la lettera del presidente Mattarella. Inevitabile rappresentare una situazione di fatto, che da un lato registra la desertificazione progressiva di mercati fissi e ambulanti, dall’altro vede migliaia di chilometri di coste disponibili per nuove imprese, senza distruggere quelle esistenti. Sarà poi agevole dimostrare che mercati e concorrenze sono minacciati dai giganti della rete esentasse tipo Amazon, non dalle bancarelle ‘tre pezzi a 10 euro’”. Così in una nota Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, e Deborah Bergamini, vice presidente dei deputati azzurri.

