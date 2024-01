(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Africa: Battilocchio, da Italia grande lavoro a supporto Gibuti

“Non posso parlare per l’Europa, alla quale chiederemo una sempre maggiore attenzione e un crescente interesse per l’Africa, ma sicuramente l’Italia è presente. Sono qui con me il comandante della Base miliare italiana, il nostro Ambasciatore, i nostri uomini e le nostre donne del contingente italiano che sta veramente facendo il massimo a supporto della popolazione locale e con una attività di training per l’esercito di Gibuti e le forze di polizia somale”. Così Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito azzurro, che attualmente si trova in visita alla base militare italiana di supporto “Amedeo Guillet” della Repubblica di Gibuti, intervenendo in collegamento a Rainews24.

“Stanno portando avanti un grande lavoro, anche nel campo della cooperazione internazionale che deve rendere fiero e orgoglioso il nostro Paese. L’Italia qui è ben rappresentata con i nostri militari che onorano ogni mattina il nostro tricolore”, ha concluso.

