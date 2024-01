(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 Comune di Rimini

Rimini 3 gennaio 2024

Pubblicato sul BUR n.2 il nuovo Piano dell’Arenile del Comune di Rimini. Partiti i termini per le osservazioni

È in pubblicazione il nuovo Piano dell’Arenile del Comune di Rimini, disponibile al seguente link: https://bit.ly/48mI8qe .

Pubblicato sul BUR n. 2 del 3/1/2024 e per tutto il periodo di deposito, fino al 4/3/2024, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della proposta di piano assunta.

Le osservazioni, presentate utilizzando il modello disponibile nella sezione dedicata al Nuovo Piano dell’Arenile del sito del Comune di Rimini, potranno essere inviate:

– tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune;

– tramite raccomandata A.R. ed indirizzata a Comune di Rimini, Piazza Cavour 27 – 47921 Rimini;

Le osservazioni inerenti al documento di VAS/ValSAT dovranno essere inviate anche all’Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale (Provincia di Rimini e Regione Emilia-Romagna).

