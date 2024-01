(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 MIGRANTI. BATTILOCCHIO (FI): GRAZIE A MILITARI ITALIANI A GIBUTI PER LORO IMPEGNO, SI RAFFORZINO AZIONI DI COOPERAZIONE E SUPPORTO ALL’AFRICA

“Ringrazio i nostri militari del contingente italiano a Gibuti per il loro impegno in questo quadrante strategico. Nel 2024 serve una sempre maggiore attenzione verso il continente africano. L’Italia farà la sua parte e chiederà anche a Bruxelles di rafforzare e intensificare le azioni e le iniziative bilaterali di cooperazione, sinergia e supporto all’Africa”. Lo ha dichiarato il deputato Alessandro Battilocchio, responsabile Immigrazione di Forza Italia, nel corso della visita alla base militare italiana di supporto “Amedeo Guillet” della Repubblica di Gibuti.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma