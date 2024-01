Livorno, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, sabato 13 gennaio ore 10: conferenza e MOSTRA “GIOVAN BATTISTA BRACELLI, Un surrealista nella Livorno del 1624” – 400 anni di storia, prima stampa a Livorno

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 Associazione

ACCADEMIA DEGLI AVVALORATI

In collaborazione con

_________________________________________________

400 ANNI

Giovan Battista

BRACELLI E…LIVORNO

Bizzarie di varie figure (Livorno, 1624 – 2024)

Prima stampa a Livorno!!!!

● SABATO 13 GENNAIO 2024

Livorno, Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma, 234

ore 10.00 – Conferenza (Sala Auditorium) con interventi di:

Massimo Signorini (presidente Accademia degli Avvalorati)

Alberto Paggini (ricercatore e collezionista)

Maria Lia Papi (vicepresidente Associazione di storia lettere arti)

Fabrizio Ottone (presidente Associazione Guide Labroniche)

Massimo Sanacore (Independent scholar)

Fabrizio Dal Canto (docente di Storia dell’Arte)

Clara Errico e Michele Montanelli (ricercatori)

ore 11.30 – Inaugurazione Mostra (Sale Mostre Temporanee)

ore 11.45 – Presentazione al pubblico della scultura “Il bigio”

realizzata dall’artista Stefano Pilato

● DA SABATO 13 A DOMENICA 21 GENNAIO 2024

Livorno, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo – Via Roma, 234

“Sala Mostre Temporanee del Museo di Storia Naturale per gentile

concessione della Provincia di Livorno”

MOSTRA OPERE

GIOVANNI BATTISTA BRACELLI

(saranno esposte le copie delle incisioni del grande artista fiorentino)

Sabato 13 gennaio: 11.30-12.00 / 15.00-18.00

Domenica 14 gennaio: 15.00 – 18.00

Lunedì 15 gennaio: giorno di chiusura del museo

Martedì 16 gennaio: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

Mercoledì 17 gennaio: 9.00 – 12.00

Giovedì 18 gennaio: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

Venerdì 19 gennaio: 9.00 – 12.00

Sabato 20 gennaio: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

Domenica 21 gennaio: 15.00 -18.00

___________________________________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEGLI AVVALORATI