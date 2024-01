(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 INFRASTRUTTURE, FERRANTE: POTENZIAMENTO LINEA POTENZA-METAPONTO DIMOSTRA ATTENZIONE GOVERNO PER IL SUD

“Apprendo con grande soddisfazione la notizia dell’intervenuta aggiudicazione dell’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla linea ferroviaria Potenza – Metaponto con interventi prioritari di velocizzazione nella tratta Grassano – Bernalda. L’opera, che prevede il potenziamento con caratteristiche di Alta Velocita’ della direttrice ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto, oggetto di commissariamento, risulta essere di particolare rilevanza strategica per il nostro Mezzogiorno anche in ottica di sviluppo delle connessioni diagonali del nostro paese, queste ultime inserite nella programmazione del PNRR. In una recente visita a Taranto avevo anticipato l’importanza del potenziamento della direttrice, anche in previsione dei flussi che interesseranno la città per i Giochi del Mediterraneo del 2026, ponendo l’accento sul fatto che il territorio, con particolare riferimento alle aree interne, necessiti di essere supportato nel potenziamento e nella funzionalità dei collegamenti anche tramite il miglioramento delle prestazioni dell’infrastruttura ferroviaria. L’appalto ha un valore di oltre 239 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR, e la fine dei lavori è prevista per il 2026. Sblocchiamo opere, avviamo cantieri, creiamo nuovi posti di lavoro e forniamo soluzioni agli atavici problemi del Mezzogiorno tramite una programmazione attenta alle esigenze dei territori. Il Governo del fare dimostra, ancora una volta, di mantenere gli impegni assunti con i cittadini, assicurando loro le migliori condizioni di sviluppo al fine di far correre l’Italia alla stessa velocità del resto d’Europa”. Così il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Tullio Ferrante.

