G7: Mazzetti, Italia partner serio e affidabile grazie a impegno governo

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 G7: Mazzetti (FI), Italia partner serio e affidabile grazie a impegno governo

Roma, 3 gen. – “La presidenza italiana del G7 è un appuntamento centrale nel 2024. Il governo di Centrodestra, anche grazie all’affidabilità e all’esperienza del Ministro degli Esteri Tajani, ha rilanciato il ruolo dell’Italia, la sua presenza nei contesti internazionali, il suo impegno concreto nella cooperazione, intervenendo nei vari dossier urgenti e critici, dalla guerra in Ucraina al conflitto in Medioriente. Grazie al lavoro di un oltre un anno, siamo riconosciuti partner seri e affidabili: questo ci permetterà di gestire al meglio il G7. Condivido, inoltre, l’attenzione riservata all’intelligenza artificiale: lo sviluppo tecnologico ci pone di fronte a nuove sfide e nuove opportunità. La politica deve saper rispondere adeguatamente”. Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma