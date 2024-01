Comunicato stampa – L’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico nel 2023: oltre 13.500 utenti, più di 18.500 telefonate, 8750 messaggi WhatsApp

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 Comune di Rimini

Rimini 3 gennaio 2024

L’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico nel 2023: oltre 13.500 utenti, più di 18.500 telefonate, 8750 messaggi WhatsApp

Sempre più l’attività di informazione virtuale dello sportello: 21mila gli utenti che si sono rivolti al Chatbot

158 le consulenze notarili del 2023: da martedì 9 gennaio riprende l’attività de “Il notaio risponde”

Sempre più punto di riferimento, anche virtuale, per i cittadini e per le varie tipologie di richieste di informazioni, consulenze e segnalazioni legate all’erogazione dei servizi e all’attività della macchina comunale.

Il report dell’attività registrata dall’ufficio relazioni con il pubblico riferita all’anno 2023 conferma l’Urp di piazza Cavour come punto di riferimento utile e vicino al cittadino per quanto riguarda un ampio ventaglio di servizi che vanno dall’attivazione dello Spid alla consulenza con il notaio, dalle richieste di informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi, i procedimenti, le scadenze e in generale il dettaglio sulle competenze e le funzioni dei singoli uffici, all’alfabetizzazione digitale con il servizio Pane e internet.

Sono state in tutto 13.500 le persone che si sono recate fisicamente allo sportello di piazza Cavour, un dato leggermente in calo (-3,5%) rispetto al 2022, che viene compensato da un aumento delle telefonate pervenute all’ufficio: 18.500 telefonate (+2,7% rispetto all’anno precedente) oltre che dal nuovo servizio di chatbot presente sul sito istituzionale dell’ente h24. L’Urp infatti sempre più va oltre lo sportello fisico, per essere anche uno sportello virtuale raggiungibile attraverso e-mail, whatsapp web e assistente digitale Rimini Chatbot.

L’ufficio cura anche le informazioni attraverso il Rimini Chatbot, l’intelligenza artificiale presente sul sito web del Comune di Rimini nella finestra dedicata all’assistente virtuale. Si tratta di un nuovo servizio informativo virtuale sempre più apprezzato dal cittadino, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nel corso del 2023 circa 21.000 utenti hanno utilizzato questo canale e sono stati scambiati totalmente 164.719 messaggi per un totale di 21670 conversazioni. Le informazioni sono molto varie, le più richieste riguardano l’anagrafe con richieste in merito a certificazioni, richiesta di residenza, rilascio carta di identità, seguono poi le richieste sui permessi per le zone a traffico limitato, sugli uffici e i loro contatti, sui vari contributi, sui centri estivi e sulla tassa rifiuti.