(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 CASO POZZOLO, D’ATTORRE (PD): E’ QUESTA L’IDEA DI LEGALITA’ DI FDI?

“L’esponente di FDI che ha venduto la pistola a Pozzolo afferma che tutti i parlamentari dovrebbero andare in giro con un’arma. Nel frattempo dal partito della Presidente Meloni ancora non è arrivata una parola chiara sulla gravità di quanto accaduto e sulla scelta del deputato del suo partito di opporre l’immunità parlamentare alla richiesta di consegna degli abiti da parte della polizia giudiziaria. C’è da chiedersi se l’idea di legalità, che Fratelli d’Italia sbandiera, corrisponde a queste idee e comportamenti e se la vicinanza e la fiducia alle forze dell’ordine, che a parole sempre la Meloni manifesta, sia compatibile con il fatto che i parlamentari girino armati e possano utilizzare l’immunità parlamentare come un privilegio a difesa di atti che nulla hanno a vedere con l’esercizio della loro funzione”. Lo dichiara in una nota Alfredo D’Attorre della segreteria nazionale del Pd.

Roma, 3 gennaio 2023