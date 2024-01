Balneari, Iervolino: I comuni e le regioni si fermino con le proroghe, possibile danno erariale

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 “Mentre il Presidente della Repubblica richiama giustamente il Governo e il

Parlamento al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto europeo in

materia di concessioni, diverse regioni e diversi comuni in queste ore

stanno approvando ulteriori proroghe a favore della lobby dei balneari. Si

fermino! Nessuno si prenda la responsabilità di firmare atti che vanno

contro la Corte di giustizia e contro i tanti tribunali amministrativi che

– più di una volta – hanno chiaramente affermato l’illegalità di qualsiasi

altra proroga. Chi firma si espone a denunce, finanche per danno erariale.”

Lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino-Segretario Radicali Italiani

*Comunicazione Radicali Italiani*

Firma – radicali.it