Spari Capodanno, Ruotolo (Pd): quanto accaduto è fatto politico. Destra pericolosa

“Fratelli d’Italia con un comunicato fa sapere che non ha rilevanza politica la sparatoria per festeggiare il nuovo anno che ha coinvolto il sottosegretario Delmastro, indagato per rivelazione di segreto sul caso Cospito e il deputato di Fdi Pozzolo.

Ma è proprio il comunicato di Fratelli d’Italia a certificare che è un fatto politico”. Dichiara Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Partito Democratico.

“Questa destra populista ha costruito le sue fortune elettorali su fatti di cronaca, sulla insicurezza, sul pericolo immigrati, sugli stupri e oggi ci viene a dire che non è successo nulla in provincia di Biella la notte di Capodanno. Il sottosegretario Andrea Delmastro e il deputato Emanuele Pozzolo devono dirci come sono andati veramente i fatti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non può nascondersi dietro a un fatto di cronaca. Deve pubblicamente prenderne le distanze e agire di conseguenza. Un buon politico fa buone leggi, un cattivo politico fa cattive leggi. Questa destra al governo è sempre più pericolosa per la nostra sicurezza e anche per la loro”.

Roma, 1 gennaio 2024