ROMA – PLURALISMO E LIBERTA’: “SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI DELL’AGENZIA DIRE”

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 PLURALISMO E LIBERTA’: “SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI DELL’AGENZIA DIRE”

Roma, 2 gennaio 2024

“Quanto accaduto ai 17 colleghi dell’Agenzia Dire che, nella notte di San Silvestro si sono ritrovati sospesi dal lavoro, è inaccettabile. Esprimiamo solidarietà a tutte le colleghe e i colleghi dell’agenzia di stampa che, in questi anni, hanno sempre garantito un’informazione plurale e corretta”. Così in una nota gli esponenti della componente sindacale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana e Fnsi.

“Dopo i 14 licenziamenti immotivati delle scorse settimane”, proseguono gli esponenti di Pluralismo e Libertà, “c’è stato un nuovo grave atto nei confronti di altri 17 colleghi, che non è accettabile anche per i tempi e i modi. Continueremo a vigilare nelle sedi opportune e a stare concretamente al fianco a tutta la redazione della Dire”.