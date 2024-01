(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 MANOVRA, FILINI (FDI): GIUDICE CONTABILE CONTRO ITALIA, PER LA SINISTRA È TUTTO NORMALE?

“Un giudice contabile che sembra redarguire l’opposizione per non aver fatto ostruzionismo durante l’esame della Legge di Bilancio, per arrivare addirittura ad invocare l’esercizio provvisorio, a questo siamo arrivati. È un episodio davvero inqualificabile, un giudice contabile che tufa contro l’Italia, un comportamento vergognoso e inaccettabile, per la sinistra è tutto normale?”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, responsabile del programma di FdI.

