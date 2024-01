(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Manovra: Cattaneo, FI ha difeso casa, nuove tasse non servono a regolare mercato

Sulla cedolare secca, “noi di Forza Italia abbiamo difeso la casa: se oggi possiamo dire che c’è un aumento solo dalla seconda casa affittata è perché il nostro partito si è impuntato”.

Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a L’Aria che Tira. “Io credo – ha proseguito – che una nuova tassa non sia mai un modo per regolare meglio il mercato. Grazie a Forza Italia è stato reso obbligatorio agganciare immediatamente il codice di chi affitta una casa, anche sulle piattaforme, all’Agenzia delle Entrate. Questo permetterà un’emersione di tanto nero. Quindi, non è vero che siamo contrari a contrastare chi evade o chi elude. Con questo intervento si prevede di un introito di centinaia di milioni di euro, a fronte di una previsione del MEF dell’aumento della cedolare secca dal secondo immobile in avanti di 12-15 milioni. Per quanto riguarda le grandi città turistiche, i sindaci non devono essere lasciati soli, e servono interventi mirati”, ha concluso.

